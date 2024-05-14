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В РФ сравнили реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии с заболеванием

Захарова: реакция ЕС на закон об иноагентах в Грузии — биполярное расстройство

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что реакция Евросоюза на принятие грузинским парламентом закона об иностранных агентов — это проявление манеры биполярного расстройства. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова представителей Еврокомиссии о том, что новый закон помешает республике вступить в ЕС, напомнив, что аналогичные законы работают и в «демократических странах» по типу США, Австралии, Великобритании, и Израиля.

«Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам — «Пакет по защите демократии», — отметила Захарова.

Она задалась риторическим вопросом, исключит ли ЕС сам себя из своего состава, если примет этот закон.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против – 30. Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта. До этого премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.

Ранее на митинге против закона об иноагентах задержали молдаванина.

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