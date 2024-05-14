Диета на основе жиров укрепляет психическое здоровье, выяснили ученые

Ученые из Университета Нортумбрии (Великобритания) обнаружили, что кето-диета (предполагающая употребление большого количества жиров) способствует эмоциональному благополучию, спокойствию и внимательности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

В исследовании приняли участие более 400 человек. Испытуемые были набраны с помощью онлайн-платформы для сбора демографических, социально-экономических данных и информации по питанию. Все участники исследования прошли несколько тестирований для оценки уровня испытываемого стресса, а также тяжести симптомов тревоги и депрессии в электронном формате. Также испытуемые рассказали о своем рационе питания и заполнили специальные опросники бдительности, удовлетворенности и спокойствия.

Результаты показали, что участники, соблюдавшие кетогенную диету, сообщали о лучшем настроении и более низком уровне стресса и тревоги. Кроме того, они демонстрировали более высокие показатели психологического благополучия, внимательности (бдительности) и спокойствия.

Ученые отметили, что кето-диета характеризуется потреблением большого количества жиров, умеренного — белков и низкого — углеводов. Люди, придерживающиеся такого типа питания, часто едят мясо, рыбу, сыры, орехи, морепродукты и яйца. При этом хлеб, фрукты, сахар, некоторые крупы и ягоды в рационе практически отсутствуют. Чтобы выяснить, какие компоненты «разрешенных» продуктов благотворно влияют на психику, нужны дополнительные исследования.

Ранее стало известно, какие тренировки защищают от воспаления при ожирении.