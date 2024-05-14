Британка готовила еду и запуталась волосами в миксере

Британка рассказала, что готовила еду и случайно запуталась волосами в миксере, пишет Daily Star.

Женщина по имени Натали вспоминает, что готовила дома на кухне и взбивала тесто миксером, когда на работающий прибор случайно намотались ее волосы.

«Что мне делать, что, черт возьми, мне делать?», — спрашивала британка, снимая себя на телефон.

Переведя дыхание, Натали рассказала, что готовила пиццу для соседки, но теперь ей, судя по всему, придется стричь волосы, чтобы освободиться от миксера.

«У меня еще так сильно болит голова», — добавила она.

Пользователи соцсетей посочувствовали британке. Позже женщина добавила, что позвонила в службу спасения и там ей подтвердили, что придется состригать локоны. Теперь Натали надеется, что ей поможет подруга, работающая парикмахером, которая должна прийти к ней после конца смены.

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