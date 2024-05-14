Екатеринбургский митрополит назвал голливудские фильмы причиной ухудшения демографии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский указал на проблему низкой рождаемости и обвинил в этом голливудский кинопром. Об этом он заявил в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.

По словам председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ, в последнее время женщины реже становятся матерями, так как прислушиваются к тезисам из американских фильмов. Священнослужитель утверждает, что именно из-за их популярности в России «русский этнос оказался на грани исчезновения».

«Голливудский кинопром не даром работает. Те люди, которые сегодня находятся в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах, что не надо плодить нищету, что одного ребенка в максимуме достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений. Поэтому та модель, которая была навязана нам со стороны наших западных «партнеров», сейчас работает. Если она будет продолжать работать, то население нашей страны, городов и деревень будет снижаться», — заявил митрополит Евгений.

По названной им причине некоторые фильмы и информационные программы необходимо запрещать. Эти ограничения нужно ввести и для того, чтобы подростки не получали агрессивную информацию и не совершали террористические акты. Вместо просмотра вредоносного голливудского кино священнослужитель предложил преподавать детям семьеведение.

«Раньше тому, как создать, содержать, жить в семье, учила семья. Сегодня у семьи такого опыта нет. Поэтому надо рассказывать, делиться этим опытом, и школа – хорошее для этого место. Делать это должен, конечно, педагог. По книжке или онлайн-программе этому не научишься», — считает уральский митрополит.

По его словам, Россия «может просто исчезнуть» и уступить территорию разрастающимся Китаю, Индии и Африке, если вовремя не решить демографические проблемы.

Ранее священнослужитель связал вакцины с тайными силами и поклонением Сатане. Главу Всемирной организации здравоохранения митрополит Евгений назвал марионеткой, за которым стоят тайные силы.