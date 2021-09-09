Бывший тренер сборной России объявил о завершении карьеры

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры, передает Voetbal International.

«Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время. Я уже не планирую тренировать дальше и не вернусь, как это сделал Дик Адвокаат», — сказал Хиддинк.

Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне заняли третье место на Евро-2008, обыграв в 1/4 финала Нидерланды (3:1).

Также с 2012 по 2013 год специалист возглавлял махачкалинский «Анжи».

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, в чем отличие нынешней сборной России под руководством Валерия Карпина от команды, которую возглавлял Станислав Черчесов.