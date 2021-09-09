Польские фанаты освистали английских футболистов во время преклонения колена

Фанаты сборной Польши освистали футболистов команды Англии за то, что они в поддержку движения Black Lives Matte встали на колено перед началом матча отбора на на ЧМ-2022. Об этом сообщает TVP SPORT в Twitter.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски поддержал англичан. Он и еще несколько игроков сборной Польши неодобрительно смотрели на трибуны и показывали на нашивку со словом Respect (Уважение), которая размещена на рукавах у футболистов.

Отметим, что никто из футболистов сборной Польши не встал на колено перед игрой.

Матч завершился со счетом 1:1.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в активе 16 очков в шести матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку замыкает Польша.

Ранее игроков сборной Англии освистали за то, что они встали на колено перед матчем с Венгрией.