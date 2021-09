В обмене Тарасенко могут быть задействованы три клуба

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может быть обменен в результате сделки сразу трех клубов Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Энди Стриклэндв в Twitter.

По информации источника, один клуб заинтересован в подписании российского форварда, а также готов взять на себя часть его зарплаты.

Действующее соглашение Тарасенко с «Сент-Луисом» рассчитано до конца сезона-2022/23. Его зарплата составляет $7,5 млн.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. Большую часть сезона форвард пропустил из-за травм. По информации СМИ, россиянин запросил обмен из-за отсутствия доверия от руководства «Сент-Луиса» и разногласия с одноклубниками.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» может обменять форварда Евгения Кузнецова на Владимира Тарасенко.

Still think if Vladimir Tarasenko gets traded, a third team could get involved. There's at least one team willing to retain a portion of Tarasenko's salary. #stlblues