Глава РФС рассказал, когда игроки сборной России получат премиальные

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда футболисты сборной России получат премиальные.

«У сборной премиальные за выход из группы на чемпионат мира в Катаре. Уверен, что нам удастся получить путевку на чемпионат», — приводит слова главы РФС РИА «Новости».

Также Дюков добавил, что премиальных за каждый конкретный матч в национальной команде нет.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме поделился мнением о выступлении национальной команды в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.