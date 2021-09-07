Черчесов ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о возвращении к тренерской работе.

«Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет: кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее Черчесов сообщил, что президент варшавской «Легии» Дариуш Миодуски предложил ему встретиться в Москве на матче группового этапа Лиги Европы против «Спартака», который пройдет 15 сентября.