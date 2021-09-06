Хабиб: в ноябре планируем большой турнир в Москве

Глава промоушена EFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в ноябре планируется организация турнира в Москве.

«Есть много интересных нам бойцов – Юсуф, Вартанян, Шлеменко – он бы был очень интересен. У нас в этом весе хорошие бойцы – Сантос, Артур Гусейнов. Я с Сашей на связи, но думаю, что будет неправильно сейчас все раскрывать. Мне лично хотелось бы увидеть бой Шлеменко с Гусейновым. Планируем большой турнир сделать в Москве в ноябре. Ребята хотят выступать, участвовать в больших боях», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал свой гонорар за первый профессиональный бой.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.