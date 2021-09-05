Червиченко: игрок сборной России не может с трех метров попасть в семиметровые ворота

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России в матче с Кипром (2:0).

«У нашей сборной есть проблема — у нас нет плеймейкера, который хорошо начинает атаку и связывает оборону с атакой. Нет такого игрока, как Егор Титов или Дмитрий Лоськов, грамотные, которые дают паузу и завязывают атакующие действия.

Выпустили молодых, они должны были отодвинуть игру от наших ворот, но у них это не получилось. Выпустили Заболотного, никакого толку. Выпустили Тюкавина — тоже. Бакаев вышел — тоже ни о чем.

Я не знаю, почему с таким упорством выпускают Черышева. Мне Денис не нравится совсем. Он не может с трех метров попасть в семиметровые ворота, он попадает в пятку игроку. Половина действий у него невпопад, может быть, его выпускают с целью измотать защиту, но пока что он заматывает только наших ребят», — приводит слова экс-главы красно-белых «Чемпионат.com».

В следующем туре россияне сыграют с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу. Группа H.

Кипр — Россия — 0:2

Голы: 0:1 — Ерохин, 6; 0:2 — Жемалетдинов, 55.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что ему не понравилось качество игры с Кипром.