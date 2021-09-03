Армения сыграла вничью с Северной Македонией, сохранив лидерство в группе. Германия — вторая

Сборная Армении в матче четвертого тура квалификации ЧМ-22 сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).

Армяне впервые в нынешнем отборочном турнире потеряла очки. До этого команда одержала три победы подряд.

Сборная Армении набрала 10 очков и сохранила лидерство в группе J. Второе место занимает Германия, имея в активе девять баллов.

Сборная Северной Македонии набрала семь очков и расположилась на третьем месте.

В следующем матче Армения сыграет в гостях с Германией, а Северная Македония проведет матч с Исландией.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. ЧМ впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой. Организатор чемпионата мира 2022 года был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Ране сборная Испании, потерпев поражение от Швеции (1:2), прервала свою рекордную серию из 66 матчей без поражений в отборочных турнирах ЧМ: 52 победы и 14 ничьих.