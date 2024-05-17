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Испания не дала зайти в порт следующему в Израиль судну со взрывчатыми материалами

Испания не пустила в порт судно, которое везло в Израиль взрывчатку

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Francisco Ubilla/AP

Испанское правительство отказало в заходн в порт судну, перевозящему взрывчатые материалы из Индии в Израиль. Об этом сообщает газета Pais.

Судно Marianne Danica под датским флагом запросило разрешение на проход через испанские воды и заход в порт Картахены в Мурсии 21 мая. Отправителем судна является компания Siddharta Logistics Co из Индии, а получателем — Israel Cargo Logistics (ICL). Вес груза составляет 26,8 тонн.

Ранее левый коалиционный блок Sumar под руководством вице-премьера Йоланды Диас призвал испанские власти пересмотреть контракты на продажу оружия Израилю в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали операцию в Рафахе, а израильские танки захватили контроль над территорией КПП «Рафах» с границы Газы. Израиль объявил о блокаде анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива и продуктов. Сектор Газа разделен на южную и северную части, а армия Израиля начала точечную операцию в Рафахе.

МИД России призвал стороны конфликта прекратить боевые действия и решить спор по формуле ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее постпред Израиля измельчил Устав ООН в шредере.

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