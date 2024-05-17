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В Москве заявили, что Заурбекова находится в безопасном месте без родственников

ОНК Москвы: Заурбекова покинула из ОМВД «Нагатино-Садовники» без родственников

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая обратилась в полицию с просьбой задержать ее и не выдавать родственникам, находится в безопасном месте после того, как покинула из ОМВД «Нагатино-Садовники» отдельно от родственников. Об этом РИА Новости заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников.

По словам правозащитника, Заурбекова покинула здание полиции в сопровождении адвоката, однако отдельно от родственников, которые также покинули близлежащую территорию.

«Мы там проверили все, зашли в том числе к содержащимся в СПЗ гражданам, опросили их на предмет соблюдения их прав, нарушений никаких не выявлено… Отмечаем, что сотрудники действовали в рамках закона и в интересах граждан России», — добавил Мельников.

До этого депутат Государственной думы из Чечни Адам Делимханов заявил, что сбежавшей от родственников Лией Заурбековой манипулируют.

Вечером 16 мая Лия Заурбекова опубликовала видеообращение из отделения ОВД, в котором заявила, что сбежала от родственников добровольно и опасается их действий вне поле зрения правоохранителей.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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