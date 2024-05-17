Присяжные признали Шишкана и его подельников виновными в убийствах

Коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, возглавляемого Олегом Медведевым (ранее известным как Шишкан, Олег Раменский). Об этом пишет РИА Новости.

По данным Следственного комитета России, группировка обвиняется в совершении убийств и других серьезных преступлений. Одним из ключевых эпизодов дела является убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи с целью захвата земельных участков предприятия.

Процесс по делу Олега Медведева и его сообщников проходил во 2-м Западном окружном военном суде (заседания проводились в здании Мосгорсуда), где присяжные вынесли обвинительный приговор. Из 18 подсудимых трое находились под ограничением свободы или домашним арестом во время судебного процесса, остальные содержались в СИЗО.

Присяжные провели совещания с вторника, отвечая на 160 вопросов, составленных судом при участии сторон. Некоторые обвинения были сняты с подсудимых по второстепенным эпизодам и по статье 318 УК РФ. О

лег Медведев признан незаслуживающим снисхождения, что может привести к пожизненному заключению как ему, так и исполнителям убийств. Лишь четверым подсудимым было признано заслуживающими снисхождения.

Суд объявил перерыв до 21 мая для обсуждения последствий приговора, где прокуратура и защита будут спорить о квалификации действий подсудимых и о возможном назначении наказания.

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