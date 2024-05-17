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Присяжные признали Шишкана и его подельников виновными в убийствах

Олегу Медведеву (Шишкану) и его 17 подельникам вынесли приговор

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primecrime.ru

Коллегия присяжных вынесла обвинительный приговор 18 участникам преступного сообщества, возглавляемого Олегом Медведевым (ранее известным как Шишкан, Олег Раменский). Об этом пишет РИА Новости.

По данным Следственного комитета России, группировка обвиняется в совершении убийств и других серьезных преступлений. Одним из ключевых эпизодов дела является убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи с целью захвата земельных участков предприятия.

Процесс по делу Олега Медведева и его сообщников проходил во 2-м Западном окружном военном суде (заседания проводились в здании Мосгорсуда), где присяжные вынесли обвинительный приговор. Из 18 подсудимых трое находились под ограничением свободы или домашним арестом во время судебного процесса, остальные содержались в СИЗО.

Присяжные провели совещания с вторника, отвечая на 160 вопросов, составленных судом при участии сторон. Некоторые обвинения были сняты с подсудимых по второстепенным эпизодам и по статье 318 УК РФ. О

лег Медведев признан незаслуживающим снисхождения, что может привести к пожизненному заключению как ему, так и исполнителям убийств. Лишь четверым подсудимым было признано заслуживающими снисхождения.

Суд объявил перерыв до 21 мая для обсуждения последствий приговора, где прокуратура и защита будут спорить о квалификации действий подсудимых и о возможном назначении наказания.

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