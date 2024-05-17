В Германии мужчину приговорили к тюремному заключению за секс в церкви

В Германии мужчину отправили в тюрьму за то, что он занимался сексом в церкви. Об этом сообщает Bild.

По данным СМИ, в июле 2022 года пара из Баварии вступила в половую связь в католической деревенской церкви Шехена XV века. 26-летнюю партнершу 39-летнего обвиняемого оштрафовали на €2,5 тыс. Мужчине же пришлось предстать перед судом по обвинению в нарушении религиозных обрядов и мошенничестве. О преступлениях, связанных с его работой в качестве смотрителя кемпинга, полицейским стало известно, когда у мужчины, арестованного за неподобающее поведение в церкви, изъяли телефон.

Сообщается, что после произошедшего алтарь церкви пришлось повторно освящать ладаном и святой водой. Нарушителя, осквернившего святыню, приговорили к тюремному заключению сроком на пять лет и пять месяцев. При этом основную часть срока осужденный будет отбывать за то, что обманул клиентов кемпинга на более чем €400 тыс.

Ранее в Германии соседи сожгли сарай порноактрисы из-за съемок непристойного видео в церкви.