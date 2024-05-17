В Харькове и Полтаве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о восьми взрывах в городе, в том числе в в Холодногорском, Основском и Новобаварском районах. Также сообщается о как минимум двух взрывах по Полтаве.

Воздушная тревога в Харьковской области действует рекордное время — уже более 15,5 часов.

16 мая украинское телевидение также сообщало о взрывах в Харькове.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.