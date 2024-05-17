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На Украине заявили о планах получить несколько батарей ЗРК Patriot

Кулеба заявил, что Украина планирует вскоре получить 7 комплексов ПВО Patriot

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Global Look Press

Украина планирует вскоре получить семь зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает издание Times of Ukraine со ссылкой на министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.

«Семь систем мы должны получить в кратчайшей перспективе. Две из них нужно немедленно прикрыть Харьков...», — цитирует издание Кулебу.

Откуда будут поставлены эти системы, Кулеба не уточнил, но заявил о сложности этого процесса из-за того, что для передачи Patriot Киеву необходимо согласие не только страны-донора, но и Соединенных Штатов, которые являются держателем технологических прав.

Кулеба также отметил, что получить на вооружение ВСУ другие, более простые зенитно-ракетные комплексы, можно на рынке вооружений.

До этого глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о серьезной ситуации на поле боя. Как он сказал, одной из причин ухудшения положения украинских войск стала задержка поставок оружия из стран Запада.

Ранее в Госдепе назвали «невероятно отчаянным» положение дел для ВСУ.

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