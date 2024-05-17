Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

До этого на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В апреле Гладков сообщал, что более 13 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области перевезли в другие регионы России, среди них Крым, Рязань, Калуга, Северная Осетия — Алания, в связи с постоянными обстрелами региона. Выпускникам школ разрешили отказываться от сдачи ЕГЭ.

По его данным, за март более 1 тыс. объектов оказались разрушены в Грайворонском округе Белгородской области после атак Вооруженных сил Украины.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.