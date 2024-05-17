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G7 поддержит изъятие прибыли от российских замороженных средств в Европе

Reuters: G7 выступит в поддержку плана ЕС изымать прибыль от активов РФ

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Shutterstock

«Большая семерка» (G7) выступит в поддержку плана Европейского союза изымать прибыль от реинвестированных активов России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в итальянском министерстве финансов.

База для заключения соответствующего соглашения на июньском саммите G7 должна быть подготовлена в ходе встречи министров финансов стран группы. Это мероприятие должно состояться 23–25 мая в итальянском городе Стреза.

Источник информационного агентства в минфине Италии подчеркнул, что для отъема прибыли от российских замороженных активов необходимо иметь «прочные правовые основания» и поддержку институтов Европейского союза.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров расценил принятый в Эстонии закон об изъятии российских активов как грабеж, в связи с чем предложил ответить жестко — ударить по стране ракетами.

Глава Чечни пояснил, что говорит буквально, поскольку западные страны «вовсе распустились, посягая на чужое имущество».

Ранее МВФ допустил подрыв мировой валютной системы из-за использования активов России.

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