«Реал» хочет подписать Мбаппе, Погба и Холанда

«Реал» планирует серьезно усилиться летом следующего года, подписав нападающего «Пари Сен-Жермен» Киллиана Мбаппе, форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Marca.

Погба и Мбаппе станут свободными агентами летом 2022 года, если не договорятся с нынешними клубами о новых контрактах.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

Сообщается, что «Реал» ожидает, что проблем в переговорах не возникнет, так как клуб поддерживает хорошие отношения с «Дортмундом».

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет €130 млн, Мбаппе — €160 млн, Погба — €60 млн.

Ранее стало известно, что «Реал» был готов заплатить «ПСЖ» за форварда €220 млн, однако французский клуб отклонил это предложение.