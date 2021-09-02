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Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Хавбек Константин Марадишвили перешел из московского ЦСКА в столичный «Локомотив», передает сайт «железнодорожников».

Отмечается, что контракт с футболистом рассчитан на пять лет. Марадишвили провел за ЦСКА 49 матчей и забил два мяча. Он является воспитанником красно-синих.

«Локомотив» с 12 очками занимает четвертое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов». встреча состоится 11 сентября в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что хавбек лондонского «Челси» Фаустино Анджорин продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Столичный клуб подтвердил трансфер 19-летнего игрока. Столичный клуб арендовал 19-летнего англичанина на один год с правом приоритетного выкупа. Хавбек провел за «синих» пять матчей, не отметившись результативными действиями. За молодежную команду «Челси» Анджорин провел 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

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