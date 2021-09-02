Карпин прокомментировал продажу шарфов с его изображением за 900 рублей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о продаже шарфов с его изображением за 900 руб. перед матчем с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«900 рублей стоят шарфы с моим изображением? Ну, если бы мне по соточке с каждого отстегивали, то вообще нормально было бы. Не надо культивировать мой образ, это все искусственное, долго это работать не будет. Мы должны культивировать наш образ игрой сборной. Об этом я и думаю, чтобы за нее хотелось болеть.

Атмосфера обалденная. Спасибо болельщикам. Давненько мы в такой не играли: и клубы, и сборная. Это помогло ребятам, когда сил было мало», — цитирует специалиста Sport24.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее Валерий Карпин оценил игру полузащитника национальной команды Арсена Захаряна, дебютировавшего в сборной в матче с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.