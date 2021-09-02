Карпин оценил дебют 18-летнего Захаряна в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника национальной команды Арсена Захаряна, дебютировавшего в сборной в матче с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0. Игра стала дебютной для нового главного тренера российской команды Валерия Карпина.

«Захарян для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы, выглядел хорошо, не выпадал, не было растерянности, не тушевался. Были потери, но не только у него. Это все от большого желания», — цитирует наставника «Чемпионат.com».

После четырех туров обе сборные набрали по семь очков, однако лидируют в таблице группы H хорваты за счет дополнительных показателей.

Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин рассказал, что в игре сборной России в отборочном матче чемпионата мира — 2022 против хорватов вызывало у него раздражение.