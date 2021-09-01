Фигуристка Медведева поступила в МГУ

Двукратный олимпийский призер Евгения Медведева сообщила, что поступила на учебу в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

«Теперь я студентка МГУ», — подписала фотографию в Instagram спортсменка. На фото она стоит на фоне учебного заведения. На какой факультет и специальность поступила Медведева, она не уточнила.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру.

В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева рассказала о своих взаимоотношениях с чемпионкой Олимпийских игр — 2018 Алиной Загитовой.