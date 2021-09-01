Червиченко: капитанская повязка — абсолютно бесполезная вещь

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя решение сборной России отказаться от назначения единственного капитана, заявил, что «капитанская повязка — абсолютно бесполезная вещь». Слова экс-президента красно-белых приводит «Чемпионат».

«Капитанство — некий рудимент, наденьте повязку на кого хотите, у кого есть авторитет, тот и будет командовать. Можете надеть ее хоть на запасного игрока. Кто регулирует игровой процесс, того и слушают: есть на нем повязка или нет, никакой разницы.

Капитанская повязка — дань уважения, традиция, не более того. Если вообще ее отменили бы, то ничего не поменялось бы. Единственная привилегия капитана в правилах, насколько помню, это то, что он может дискутировать с судьей. Но в последнее время мы видим, что эти дискуссии все равно заканчивались желтой карточкой. Никакой разницы нет. Спорит капитан или нет — карточку выхватывает как «Отче наш». Капитанская повязка — абсолютно бесполезная вещь», — сказал Червиченко.

Раньше капитаном сборной России был форвард «Зенита» Артем Дзюба, которого сейчас Карпин не вызвал на сбор национальной команды из-за плохой формы игрока.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Ранее игрок «Спартака» Георгий Джикия озвучил общее решение сборной России о том, кто будет капитаном команды.