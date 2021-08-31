«ПСЖ» отказался продать Мбаппе «Реалу» за €220 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе останется во французском клубе. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники.

По информации источника, «Реал» был готов заплатить «ПСЖ» за форварда €220 млн, однако французский клуб отклонил это предложение. Отмечается, что «Реал» больше не планирует предпринимать попытки заключить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

Трансферная стоимость чемпиона мира 2018 года оценивается в €180 млн. Если руководство «сливочных» не сумеет договориться с «ПСЖ» сейчас, то вернется к идее приобретения игрока в январе 2022 года, когда получит право вести переговоры с другими клубами. Если же не получится зимой, то летом 2022 года Мбаппе станет свободным агентом и перейдет в «Реал» бесплатно.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее известный тренер Ринат Билялетдинов рассказал, что сейчас у «Реала» сильно провисла скорость, и поэтому команде очень нужен трансфер Мбаппе.