Билялетдинов: у «Реала» сильно провисла скорость, им очень нужен Мбаппе

Экс-главный тренер московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

«Этот игрок заиграет в любой команде, с такими техническими и скоростными данными. «Реал» завис, у него смена лидеров, он в некоем безвременье. Бензема, Модрич уже не те. Рамос ушел. Столько авансов давали Васкесу или Винисиусу – казалось бы, вот-вот. А потом – раз, и застряли. Чего-то не хватало, чтобы мастерство поддерживать на стабильном уровне. Поэтому «Реалу» нужны креативные вливания, и вполне реально, что там окажется Мбаппе. Такой игрок им нужен, потому что у них скорость провисла заметно. Вопрос цены. Это продукт штучный и дорогой. А переезд недалекий – страны соседние, адаптации и акклиматизации не требуется», — сказал Билялетдинов в интервью «Газете.Ru».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего трансферного дня в Европе.

Трансферная стоимость чемпиона мира 2018 года оценивается в €180 млн. Если руководство «сливочных» не сумеет договориться с «ПСЖ» сейчас, то вернется к идее приобретения игрока в январе 2022 года, когда получит право вести переговоры с другими клубами. Если же не получится зимой, то летом 2022 года Мбаппе станет свободным агентом и перейдет в «Реал» бесплатно.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что при Месси Мбаппе в «ПСЖ» ловить нечего.