Ягудин ответил на вопросы об участии Загитовой и Медведевой в «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не исключил, что победительница Игр-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева могут принять участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Отвечая в сториз Instagram на вопрос подписчика о будущей соведущей проекта, экс-фигурист опубликовал совместное фото с Загитовой с прошлого сезона шоу.

«Надеемся с Алиной, что будет вот так», — подписал снимок Ягудин.

На вопрос об участии в проекте Медведевой Ягудин выложил фото с фигуристкой, выполняющей элемент поддержки в паре с серебряным призером Олимпиады-2018 Александром Энбертом.

«Планируется…», — написал победитель Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Медведева призналась, что злилась на Загитову.