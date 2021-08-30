Во время боя блогера с экс-чемпионом UFC подрались болельщики

Во время боя между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайроном Вудли произошла драка среди фанатов.

Бой Пол – Вудли состоялся 30 августа в Кливленде и завершился победой блогера раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19 из которых, а еще семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвертым в ММА. В предыдущих трех боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

Ранее сообщалось, что боец UFC Хуансамильо Рондерос получил отстранение на девять месяцев и штраф на общую сумму 2245 долларов от Атлетической комиссии штата Невада из-за положительного теста на марихуану и кокаин.

Рондерос имеет в своем активе две победы и одно поражение, которое пришлось на дебют в UFC.