В ФИА заявили, что перенести Гран-при Бельгии было невозможно

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси рассказал, что организаторы, несмотря на непогоду, не имели возможности отложить гонку Гран-при Бельгии до понедельника.

«Нет возможности отложить гонку до завтра. Очевидно, что с точки зрения ФИА и Формулы-1 безопасность — самое главное по отношению к гонщикам, командам и зрителям. Мы использовали все возможности в рамках регламента и международного спортивного кодекса, чтобы получить шанс провести гонку. Есть очень много разных причин… Список составил бы много страниц, он затрагивает организаторов и всех нас. Просто нет возможности отложить гонку до следующего дня», — приводит слова Маси Crash.

В связи с сильным дождем и отсутствием видимости на трассе дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд после трех кругов. Победителем Гран-при был признан пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Мазепин, выступающий за «Хаас», занял в гонке 17-е место.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.