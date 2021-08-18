Безуглов и Бутовский покинули медицинский штаб сборной России

Врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России. Об этом сообщает Sport24. При этом Безуглов продолжит свою работу в Российском футбольном союзе.

Причем Безуглов покидает команду из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке национальной команды Луисом Мартинесом.

«Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчётов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов», – отметил источник «Чемпионата».

30 июля Безуглов возглавил медицинский департамент ЦСКА. ОН занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.

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