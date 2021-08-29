Тренер сборной Украины заявил, что не станет вызывать игроков из РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что не станет вызывать футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хороший вопрос. Вы мне скажите – возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да?

На данный момент, скажу откровенно, что я не рассматриваю вопрос вызова из чемпионата России. Знаете, почему? Где-то в феврале я сидел дома – сами понимаете, пандемия, столько времени не работал. Думаю, я – коренной киевлянин, пойду пройдусь, прогуляюсь по городу пешком.

Подошел к Михайловской церкви, зашел в Андреевскую, Софию Киевскую. Там со стороны фотографии тех, кто погиб, – военные, девушки, ребята молодые. Там столько этих фотографий людей и фамилий...

Сейчас ни футболисты из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами. Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, со временем. Но на этом этапе – нет», – сказал наставник во время своей презентации.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

В сентябре сборная Украины сыграет в двух матчах в рамках отбора на чемпионат мира — 2022. Команда сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за совместную работу, а также пожелал удачи новому тренерскому штабу национальной команды.