Салихова: не я назначала Виторию – не мне его увольнять

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о результатах столичного клуба на старте сезона.

«Все вопросы по игре «Спартака» к Попову, который никакой альтернативы не рассматривал и в грубой форме обрывал переговоры. Адресовать их можно и тем, кто единогласно голосовал за Руя.

Не я назначала Виторию – не мне принимать решение о его увольнении. Пусть совет директоров разбирается», – приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее сообщалось, что «Спартак» узнал соперников по групповому турниру Лиги Европы.

В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Витории уступили «Сочи» со счетом 1:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.