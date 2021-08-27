Салихова: не я назначала Виторию – не мне его увольнять

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о результатах столичного клуба на старте сезона.
«Все вопросы по игре «Спартака» к Попову, который никакой альтернативы не рассматривал и в грубой форме обрывал переговоры. Адресовать их можно и тем, кто единогласно голосовал за Руя.
Не я назначала Виторию – не мне принимать решение о его увольнении. Пусть совет директоров разбирается», – приводит слова Салиховой Sport24.
Ранее сообщалось, что «Спартак» узнал соперников по групповому турниру Лиги Европы.
В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Витории уступили «Сочи» со счетом 1:2.
В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.
Российская премьер-лига. 6-й тур
«Спартак» — «Сочи» — 1:2
Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.