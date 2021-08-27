Павлюченко — о «Спартаке»: этот клуб уже не имеет отношения к футболу

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о происходящем в московском клубе, который неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата России под руководством португальского тренера Руя Витории.

«Я думаю, дело не в тренере. Тренер хороший. Рыба начинает гнить с головы. Проблема в людях, которые руководят клубом и решают чисто свои проблемы. Скоро уже появится отдельный канал, который будет показывать бардак в «Спартаке». Этот клуб уже отношение имеет не к футболу, а к какому-нибудь бардаку. Я в шоке с того, что там происходит», — цитирует Павлюченко «Матч ТВ».

Напомним, в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 1:2.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что наставник красно-белых Руи Витория — неподходящий вариант для клуба.