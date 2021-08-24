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Российским тренерам предложили лучше работать, а не искать отговорку в лимите

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Официальный сайт «Урала»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов предложил российским тренерам не искать оправдания неудачных результатов в лимите на легионеров.

«И что им мешает? Лимит? Может, все-таки дело не в лимите, а в квалификации тренеров? Все ведь в их руках: в открытом доступе любая информация, на стажировку можно поехать куда угодно и получать любые знания. Надо учиться лучше тренировать, готовить футболистов, а не находить отговорку в лимите», — цитирует Иванова «Советский спорт».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о предложении РФС отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России.

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Футбол. Чемпионат России
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