Клуб РПЛ выступил за полную отмену лимита на легионеров

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» за полную отмену лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала идею отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).