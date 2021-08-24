Болельщики из Афганистана отреагировали на извинения Хабиба

Болельщики из Афганистана отреагировали на извинения экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который отказался комментировать ситуацию в их стране.

«Хабиб, мы тебя любим. Я из Афганистана, ты ничего плохого не сказал, брат. Большое спасибо!», «Держи голову выше, ты не сделал ничего плохого, Спасибо за извинения! Мы любим тебя!» — написали болельщики под постом Хабиба в Instagram .

Ранее Хабиб прокомментировал свой отказ говорить о ситуации в Афганистане на прошлой пресс-конференции.

«Реакция была на то, что я не хотел политические моменты комментировать. Конечно, реакцию я получил бурную от моих болельщиков, от афганцев. Я пересмотрел свой ответ — думаю, что там было неправильно сказано о том, что то, что творится за тысячи километров меня не касается», — сказал Хабиб.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.