Футбольный арбитр, обратившийся в интим-агентство, стал жертвой мошенников

Футбольный арбитр из Перми обратился в отделение полиции по Саранску по делу о мошенничестве. Неизвестные завладели его денежными средствами в размере 19 500 рублей. Об этом сообщает сайт МВД по республике Мордовия.

По информации источника, 21-летний арбитр приехал в Саранск отсудить футбольный матч. Мужчина, находясь в отеле, нашел в интернете объявление по предоставлению интимных услуг. Когда судья позвонил по указанному на сайте номеру, администратор попросил его перевести предоплату в размере 1 500 рублей для получения услуги. Далее администратор заявил, что нужно перевести еще денежные средства в качестве страховки за работу его сотрудницы в ночное время. В итоге в результате разговора потерпевший перевел мошенникам все имевшиеся у него деньги в размере 19 500 рублей. Когда мошенники узнали, что у молодого человека закончились средства оплаты, то положили трубку и перестали выходить на связь.

В настоящее время по данному факту осуществляется проверка.

Ранее полиция Московской области рассказала о том, какие фразы и уловки чаще всего используют телефонные мошенники, когда пытаются завладеть личными данными или средствами своих жертв.