«РБ Спорт»: большая группа клубов РПЛ за смягчение лимита до «10+15», «Рубин» — за отмену

На общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) клубы высказываются по вопросу лимита на легионеров. Об этом сообщает «РБ Спорт».

За полную отмену лимита пока высказался казанский «Рубин», большая группа клубов высказывается за то, чтобы смягчить лимит до параметров 10+15 (несколько лет назад исполком проголосовал за такую схему, но после высказываний Алексея Миллера и Виталия Мутко вновь вернулись к более жесткому варианту), но через несколько сезонов.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров. Об этом Дюков сообщил во время эфира на телеканале «Россия 1».