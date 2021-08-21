Тарпищев назвал фаворита 1/2 финала турнира в Цинциннати между Медведевым и Рублевым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира в Цинциннати между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, передает РИА «Новости».

«Медведев выглядит очень убедительно. А что касается Андрея, он выглядит хорошо, особенно хорош в начале матча, очень агрессивен, а потом подсаживается. Рублев больше зависит от физического состояния. Люди находят ключи к его игре по ходу встречи, надо над этим работать. Шансы Медведева гораздо предпочтительнее», — сказал Тарпищев.

В 1/4 финала Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а Рублев выбил из турнира Бенуа Пэра из Франции.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев остался недоволен качеством игры российских спортсменов в миксте на Олимпиаде и был удивлен их попаданием в полуфинал.