Губерниев — о решении Международной федерации гимнастики: нужно идти до конца

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Ознакомился с решением Международной федерации гимнастики, и вот здесь опять же вопросов больше, чем ответов. Нужно идти до конца, и Ирина Винер-Усманова совершенно права: нужно задавать вопросы и нужно пытаться получить на эти вопросы ответы. Потому что, как бы там ни было, все то, что происходило на Олимпийских играх (и потеря предмета израильской спортсменкой, и вот эти судейские совещания), все это нужно не то что переосмыслить, а собирая новые данные, мы обязаны идти дальше.

Это нужно для того, чтобы нам ответили на вопрос: что и как происходило в тот момент, когда израильская спортсменка получала золото, а Дина Аверина — серебро. В любом случае, мне кажется, что вот это решение комитета по гимнастике — это не истина в последней инстанции. Нужно идти до конца и отстаивать интересы российского спорта и отдельно взятой блестящей спортсменки Дины Авериной», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики осталась довольна судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.