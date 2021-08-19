УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте назвал список претендентов на приз лучшему игроку сезона-2020/21.

В топ-3 вошли: француз Н'Голо Канте (лондонский «Челси»), бельгиец Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») и итальянец Жоржиньо («Челси»).

В тройку лучших не попали португалец Криштиану Роналду («Ювентус) и аргентинец Лионель Месси («ПСЖ»).

Приз вручат 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов — 2021/22.

В голосовании за выбор шорт-листа принимали участие: наставники 24 национальных сборных, принимавших участие в чемпионате Европы — 2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Ранее сообщалось, что римский «Лацио» объявил о трансфере испанского хавбека Педро из состава другого клуба из столицы Италии — «Ромы».