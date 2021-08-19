Свищев призвал не искать политических мотивов в невыдаче виз Ласицкене и Сидоровой

Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не получили визы США и не смогут принять участие в американском этапе Бриллиантовой лиги. По мнению депутата Госдумы, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, здесь не стоит искать политическую подоплеку. Американское посольство ограничило выдачу неиммиграционных виз, и в этой ситуации в проигрышном положении оказались и спортсмены, и организаторы соревнований, которые рассчитывали на участие звезд российской легкой атлетики.

«Мы еще вчера обсуждали этот факт с министерством спорта. Я знаю, что и Минспорт, и МИД делали все для того, чтобы наши атлеты получили возможность вылететь в Штаты и участвовать в соревнованиях. Но, к сожалению, действительно не удалось. Не думаю, что здесь нужно искать какие-то политические мотивы, это некое стечение обстоятельств, связанное с ограничениями.

Обидно и неправильно, что для атлетов и других категорий граждан нет исключений. Слушайте, все-таки не так часто выезжают атлеты — тем более, такой величины. Более того, именно эти спортсмены украсили бы этот этап. Я знаю, что организаторы соревнований как раз с большим огорчением восприняли этот факт, они тоже пытались что-то сделать, писали письма с просьбами. Но почему-то американское посольство все-таки не удосужилось пойти навстречу просьбам не только российской стороны, но и американской. Организаторы очень хотели. Это же коммерческие старты, и для них очень важно, когда спортсмены мировой величины участвуют в соревнованиях. Так что потеряли все: и наши атлеты, и американские организаторы», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от победы российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на Олимпиаде.