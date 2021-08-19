Хабиб рассказал о приобретении части акций UFC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он приобрел часть акций промоушена, сообщает Sport24.

«UFC вышли на IPO, и какую-то небольшую часть акций я имею. Мы с Даной Уайтом обсуждали это, много разговаривали, и я думаю, что у UFC в этом направлении хорошие перспективы. Дали ли мне акции в подарок или пришлось покупать? Я не большой любитель подарков, поэтому правильнее будет сказать, что я их купил», — сказал Хабиб.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб ответил на вопрос о политической ситуации в Афганистане.