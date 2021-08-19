Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

В матче квалификации Лиги Европы шотландский «Селтик» обыграл нидерландский АЗ со счетом 2:0.

Эта победа позволила Шотландии оторваться от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Сейчас у Шотландии 30,900 очка, а у России — 30,682.

Казанский «Рубин» и «Сочи» завершили выступление в Лиге конференций, проиграв польскому «Ракуву» и белградскому «Партизану» соответственно.

В еврокубках Россию продолжат представлять петербургский «Зенит» (в Лиге чемпионов), «Локомотив» и «Спартак» (обе команды в Лиге Европы). Россия — единственная страна из топ-10, которая потеряла две команды в еврокубках.

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубках. При подсчете клубного рейтинга ассоциации или рейтинга страны учитываются результаты всех ее клубов. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон. Клубный рейтинг учитывает результаты каждого клуба в еврокубках и используется для определения посева клубов при жеребьевке. Таблицы рейтингов составляются на основании коэффициентов за пять лет. Коэффициенты обновляются после завершения очередного раунда в клубных турнирах УЕФА.

Ранее сообщалось, что Россия в шаге от очередного понижения в рейтинге УЕФА.