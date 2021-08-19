Туктамышева рассказала, чем бы она занималась, если бы не пошла в фигурное катание

Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, чем бы она могла заниматься, если бы не пошла в фигурное катание, передает «Собака.ru».

«Ну, в балет меня не взяли бы с моим телосложением (смеется.) Поэтому я бы пошла на латиноамериканские танцы и профессионально, с головой, ушла бы в них», , — сказала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. Победу в Швеции праздновала Анна Щербакова, а бронзу взяла Александра Трусова. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева сыграла в бильярд.