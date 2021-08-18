Экс-футболист «Динамо»: Черчесов вызвал одних и тех же, вне зависимости, играют они или нет

Известный футболист, экс-игрок московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о составе сборной России на сентябрьские матчи квалификации на ЧМ-2022. По мнению Терехина, главный тренер национальной команды Валерий Карпин собрал правильный состав. Экс-динамовец считает, что невызов Артема Дзюбы и Александра Соболева — логичное решение, так как они неудачно начали сезон РПЛ.

«Если Карпин будет действовать по заявленному им принципу — за сборную будут выступать те, кто лучше готов, кто играет в своих клубах — это будет правильное решение. Давно уже такого у нас не было. При Станиславе Черчесове все время выступали одни и те же, вне зависимости от того, играют они или нет. Посмотрим, как сейчас будет», — приводит слова Терехина Rusfootball.

Терехин отметил, что если Дзюба и Соболев станут играть лучше, то они составят серьезную конкуренцию в атаке сборной России. Также бывший футболист выразил радость, что Карпин пригласил много молодых игроков.

«Чего жду от игр с Хорватией, Кипром, Мальтой? Побед, конечно. Надеюсь, ребята за счет желания и характера выйдут и покажут хороший футбол — а тренер расскажет им, что хочет видеть в их игре», — сказал Терехин.

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

1 сентября Россия проведет матч против сборной Хорватии, 4 сентября россияне встретятся с Кипром, а 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее экс-футболист сборной России Максим Деменко заявил, что в игре Артема Дзюбы не наступил спад.