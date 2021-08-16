Двукратная чемпионка Паралимпиады поймана на стероидах

15-кратная чемпионка США по велокроссу Кэти Комптон завершила карьеру после того, как была дисквалифицирована на применение анаболических стероидов.

Антидопинговое агентство США вычислило нарушение Комптон довольно сложным способом — сначала были обнаружены странности в биопаспорте 42-летней спортсменки, затем ее старую допинг-пробу, признанную отрицательной, проверили альтернативным способом. Повторный анализ показал, что в пробе содержится анаболический стероид.

Американка пыталась доказать свою невиновность, заявив, что метод USADA некорректен, но в итоге была вынуждена согласиться с наказанием.

Комптон является призером пяти чемпионатов мира. Она начала карьеру в 2004 году и за это время выиграла больше 130 гонок. До прихода в велокросс американка помогала слепой паралимпийской велосипедистке Кариссе Витсель — на тандеме они завоевали два золота Игр-2004 в Афинах.

Ранее Елизавета Ярыгина, российская легкоатлетка из Пермского края, стала 31-м спортсменом, дисквалифицированным за отказ или неявку на процедуру сдачи допинг-проб.