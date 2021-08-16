«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать самого дорогого футболиста в мире

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Пари Сен-Жермен» Киллианом Мбаппе. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Transfer Window.

По данным источника, английский клуб хочет дождаться окончания сезона 2021/22, когда у француза закончится контракт с парижанами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Основным вариантом продолжения карьеры француза называется «Реал».

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За четыре сезона в составе столичного клуба Килиан сыграл 107 матчей в чемпионате Франции, забив 91 мяч и отдав 33 голевых передачи. За сборную Франции Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 16 голов. Во всех турнирах в своей карьере француз провел 273 матча, в которых забил 117 голов. Килиан в 19 лет стал чемпионом мира в составе сборной Франции на мундиале в России в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не собирается продлевать контракт с «ПСЖ», так как не верит в способность французского клуба выиграть Лигу чемпионов.